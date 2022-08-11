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Kırklareli'ne kaçak getirilmiş 88 küçükbaş hayvan yakalandı

Kırklareli'ne yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 88 kaçak küçükbaş hayvan yakalandı.

Kırklareli'ne kaçak getirilmiş 88 küçükbaş hayvan yakalandı
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Kırklareli’ne yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 88 kaçak küçükbaş hayvan yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Koruköy köyünde kaçak ve küpesiz hayvanların olduğu bilgisine ulaşan Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada küpesiz 88 küçükbaş hayvanı tespit edildi.

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Ekiplerce 88 küçükbaş hayvan el konuldu. Küçükbaş hayvanlar mezbahada kestirildikten sonra sahibine teslim edilirken 21 bin 366 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy tüm yetiştiricileri duyarlı olmaya davet ettiğini belirterek, “Bilindiği üzere Trakya Bölgemiz 2010 yılından beri şap hastalığından aşılı ari, 2020 yılında Koyun Keçi Vebası (PPR) Hastalığından korunmuş bölge ve 2022 yılı itibariyle de Koyun Keçi Çiçeği Hastalığından ari bölge ilan edilmiş olup Anadolu’dan Trakya’ya canlı hayvan girişleri yasaklanmıştır. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyor ve bu çerçevede sahadaki kontrollerimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum” dedi.

İHA
Editör

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