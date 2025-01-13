Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, bazı bölgelerde sıcaklık sıfır derecenin altına düştü ağaç dalları dondu.

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı, ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan bazı yüksek kesimlerde ağaç dalları dondu.