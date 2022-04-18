Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 18.04.2022 10:53
  • Güncelleme: 18.04.2022 11:22
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış Kırklareli’nin yüksek kesimlerde yeri kar yağışına bıraktı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ve Bulgaristan’a sınır köyler beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşattı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

Polis ekipleri de kazaların yaşanmaması için devriye atıp sürücüleri uyarıyor.

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Elektrik kesintisine dikkat !

Elektrik kesintisine dikkat !

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Gönül sofraları dolup taşıyor

Gönül sofraları dolup taşıyor

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

2
Nisan'da kar sürprizi

Nisan'da kar sürprizi

3
Kan donduran cinayette yeni detaylar

Kan donduran cinayette yeni detaylar

4
Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

5
Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

6
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duru'dan Play-Off maçlarına davet

Duru’dan Play-Off maçlarına davet

Dolandırıcılara polis engeli

Dolandırıcılara polis engeli

DAHA FAZLA
Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İmamoğlu'ndan 'Topal Ördek' Göndermesi

İmamoğlu’ndan ‘Topal Ördek’ Göndermesi