Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı’nda olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri hazır bekliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi beklenirken, bölgede zaman zaman sis etkili oluyor.