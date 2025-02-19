Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 3 gün önce başlayan ve etkisini arttıran yağış ile birlikte Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

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Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri de bölgede devriye atarak araç sürücülerini uyardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının devam etmesi bekleniyor.