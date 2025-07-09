Kırklareli'nin Yündalan köyündeki orman yangını kontrol altına alındı

Kırklareli merkeze bağlı Yündalan köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yündalan köyünde yeni hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçramıştı. Köye yakın olan 2 katlı bir evde alevlere teslim olmuştu. Yangın hem havadan hem de karadan müdahale ile 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 900 dekar tarım arazisi ve ormanlık alan zarar gördü.