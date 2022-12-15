Kırklareli Orman personeline ilk yardım eğitimi
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Orman İşletme Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Orman İşletme Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan personele ilk yardım eğitimi gerçekleşti. İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde temek ilk yardım teorik ve uygulamalı anlatıldı.
Yapılan eğitimde sınav sonucunda başarılı olan personel İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazandı.