Kırklareli OSB'ye ambulans desteği

Kırklareli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nce (OSB) İl Sağlık Müdürlüğüne bağışlanan ambulansın devir teslim töreni yapıldı.

Kırklareli OSB’ye kurulan 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu için Bölge Müdürlüğünce İl Sağlık Müdürlüğüne bağışlanan ambulansın devir teslim töreni yapıldı. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü önünden düzenlenen törene Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile kurum müdürleri ve sağlık personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Ekici OSB’de 5 bin kişin istihdam ettiğini ifade ederek OSB’de yaşan bir olaya sağlık ekiplerinin 10 dakikada hizmet verdiğini söyledi. Ekici, yeni ambulansın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit konuşma yaptı. Cerit, yeni tam donanımlı bir ambulansın sağlık filosuna dahil etmenin gururunu yaşadığını belirterek kentte 2’si paletli olmak üzere ambulans sayısının 54’e yükseldiğini aktardı.