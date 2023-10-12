Kırklareli polisi uyuşturucuya savaş açtı

Kırklareli Emniyeti uyuşturucu ile yaptığı 2 aylık mücadelede 22 kişiyi adalete teslim ederken, yaklaşık 105 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Kırklareli polisi uyuşturucuya savaş açtı
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Kırklareli Emniyeti uyuşturucu ile yaptığı 2 aylık mücadelede 22 kişiyi adalete teslim ederken, yaklaşık 105 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli merkezi ve ilçelerinde, 2 aylık süreçte yapılan çalışmalarda, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak; 2313 SKM" suçundan olmak üzere toplamda 99 olaya müdahale edildi. Olaylarda 152 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Olaylarda yakalanıp adliyeye sevk edilen 28 kişiden 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22 ise şahıs tutuklandı.

Çalışmalarda yaklaşık 105 kilogram kubar esrar, metamfetamin, kokain, skunk gibi uyuşturucu madde, 260 adet extacy uyuşturucu maddesi, 5 bin 115 adet sentetik ecza hap, 9 adet captagon uyuşturucu maddesi, 84 bin 168 kök keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 900 TL, 10 adet tabanca, 4 adet tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.