Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 'planör' detayı

Kırklareli tarihinin en büyük operasyonunda uyuşturucuların ‘planör’ ile yurt dışından getirdikleri tespit edildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası bir suç örgütünün ülkeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri takip faaliyetine başladı. Gerçekleşen takip sonucunda yapılan operasyonda piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL olan 86 kilogram 500 gram skunk maddesi, 3 adet el telsizi, 3 adet lüks otomobil, 2 adet dürbün, 2 adet araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici ve 6 adet telefon ele geçirildi. Operasyonda örgüt lideri dahil 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Uyuşturucular ‘Planör’ ile temin edilmiş

Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu operasyonu soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde yapılan araştırmada uyuşturucuların yurtdışından Kırklareli’ne planör ile getirdikleri tespit edildi. Gece planörün ışıklarını kapatarak ülkeye kaçak yollarla giriş yapıldığını, Kırklareli’nde belirlenen arazide şüphelilerin beklediğini ve planörün göreceği bir şekilde ışıklandırma yapıldığı belirlendi. Pilot arazi üzerinde ışıkların bulunduğu alan alçak uçuşuyla uyuşturucular attığı tespit edildi. Alınan bilgiye göre ülkeye kaçak yollarla girişe ilişkin bilgiyi Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale Hava Radar Komutanlığından istediği öğrenildi.