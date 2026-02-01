Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklenen Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nin batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Kırklareli, Tekirdağ, Edirne için kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi günü saat 00.00’dan itibaren 23.59’a kadar etkili olması beklenen rüzgarın 50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bir diğer uyarısında ise Batı Karadeniz ve Marmara Denizi’nde fırtına beklendiği bildirildi. Buna göre 1 Şubat Pazar gününden itibaren 2 Şubat saat 23.59’a kadar denizlerde rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

Kırklareli’nin Demirköy ve Vize ilçeleri başta olmak üzere sahil kesimlerinde de fırtınanın etkili olacağı belirtilirken, sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşlar ile balıkçılar muhtemel risklere karşı uyarıldı. Yetkililer, fırtına süresince ulaşımda aksamalar, deniz ulaşımında iptaller, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.