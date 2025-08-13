Kırklareli Valiliği yangınlara karşı uyardı

Kırklareli Valiliği, son günlerde artan yangınlara ilişkin vatandaşların duyarlı olması konusunda uyarıda bulundu.

Kırklareli Valiliği yangınlara karşı uyardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kırklareli Valiliği, son günlerde artan yangınlara ilişkin vatandaşların duyarlı olması konusunda uyarıda bulundu.

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve yüksek sıcaklık ve rüzgardan kaynaklı çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşların duyarlı olması konusunda uyarıda bulundu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Açıklamada, çevreye izmarit atılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.