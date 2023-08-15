Kırklareli Valisi Ekici köylülerin dertlerini dinledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesine bağlı Sofular, Evrencik ve Soğucak köylerini ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Ekici, ilgili daire müdürleriyle birlikte Kırklareli’nin Vize ilçesine bağı Soğucak, Evrencik ve Sofular köylerine giderek, muhtar ve köylülerle buluştu. Vali Ekici, ilk olarak gittiği Soğucak köyünde muhtar Rami Beler ve vatandaşlarla köy meydanında bir araya geldi. Köylülerin sıkıntılarını dinleyen Vali Ekici, köyün gelişimi için devlet tarafından devam eden projeleri değerlendirdi.

Daha sonra Evrencik köyüne giden Vali Ekici ve beraberindekiler, köy muhtarı Erdinç Atlı ve vatandaşlarla buluşarak, onların sıkıntılarını dinleyip, bölgede devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Son olarak Sofular köyünü ziyaret eden Vali Ekici, köy muhtarı muhtarı Ahmet Erdinç ve vatandaşların dertlerini dinleyip, köyün gelişimi için devlet tarafından devam eden projeleri değerlendirdi.