Kırklareli Valisi Ekici, köylülerin taleplerini dinledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesine bağlı Çengerli, Taşköprü, Ağayeri, Mutlu ve Hazinedar köylerini ziyaret ederek, köylülerin problemlerini ve taleplerini dinledi.

Kurum müdürleriyle birlikte gittiği köylerde muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Ekici, sorun ve talepleri dinledi. Ekici, devlet imkanları ile ulaştırılan hizmetlerle köylerde yaşayan vatandaşların hayat standardını yükseltmek için gayret ettiklerini belirterek, bugün de köylerin sorun ve sıkıntısını yerinde dinlemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti. Köylülerin problemlerini ve talepleri dinleyen Vali Birol Ekici, ilgili kurum müdürlerine bu sorun ve taleplerin değerlendirilmesi yönünde talimatlarda bulundu.

Köy ziyaretlerinde Vali Birol Ekici’ye, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel iİdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da eşlik etti.