Kırklareli Valisi'nden feci kazaya ilişkin açıklama

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı otobüs kaza bölgesinde inceleme yaparak, kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

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  • 05.07.2022 09:27
  • Güncelleme: 05.07.2022 12:25
Kırklareli Valisi'nden feci kazaya ilişkin açıklama
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı otobüs kaza bölgesinde inceleme yaparak, kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kaza, Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edirne’den Bodrum’a seyir halinde olan 16 ABE 743 plakalı Nilüfer Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, otobüste hayatını kaybeden vatandaşları çıkarmak için çalışma başlatıldı. Valisi Ekici de kaza bölgesinde incelemede bulunarak, kazaya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

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Tek taraflı kaza

Vali Ekici kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sabah saat 07.00 sıralarında Edirne’den Bodrum’a seyahat eden otobüs, Lüleburgaz ilçesinde tek taraflı olarak kaza yaptı. Biri çocuk olmak üzere 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 25 tane de yaralımız var. Tek taraflı bir kaza. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aracın yoldan çıkması suretiyle bir kaza olmuş durumda” dedi.

İHA

Editör
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