Kırklareli Valisi Turan, buğday hasadına katıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan devam eden buğday hasadına katıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan devam eden buğday hasadına katıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Deveçatağı’nda gerçekleşen hasada katılarak, biçerdövere binerek şoförle birlikte hasat etti.
Üreticilerle sohbet eden Turan, anız yangınlarına değindi. Hasat zamanı ve sonrasında anız yangınlarına azami dikkat edilmesinin gerektiğini söyleyen Turan, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.