Kırklareli Valisi Turan, buğday hasadına katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan devam eden buğday hasadına katıldı.

Kırklareli Valisi Turan, buğday hasadına katıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli Valisi Uğur Turan devam eden buğday hasadına katıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Deveçatağı’nda gerçekleşen hasada katılarak, biçerdövere binerek şoförle birlikte hasat etti.

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Üreticilerle sohbet eden Turan, anız yangınlarına değindi. Hasat zamanı ve sonrasında anız yangınlarına azami dikkat edilmesinin gerektiğini söyleyen Turan, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.