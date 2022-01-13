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Havalandırmayı keserek kediyi kurtardılar

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş hanının havalandırmasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Havalandırmanın kesilmesi sonucu kurtarılan kedi özgürlüğüne kavuştu.

Havalandırmayı keserek kediyi kurtardılar
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş hanının havalandırmasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Havalandırmanın kesilmesi sonucu kurtarılan kedi özgürlüğüne kavuştu.

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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Özerler Mahallesi Hal Sokak’ta bulunan bir iş hanında meydana geldi. İş hanının havalandırmasından kedi miyavlaması duyan vatandaşlar durumu 112 aracılığıyla itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Spiral yardımıyla havalandırmayı kesen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi yaşam alanına serbest bırakıldı.

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