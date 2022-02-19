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Kırklareli gıda işletmeleri denetlendi

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Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üretim, toplu tüketim ve satış yerleri denetlendi.

Kırklareli gıda işletmeleri denetlendi
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Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üretim, toplu tüketim ve satış yerleri denetlendi.

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube ekiplerince kentte bulunan üretim, toplu tüketim ve satış yerleri denetlendi. Ürünlerin son kullanma tarihleri, saklanama koşullarının kontrol edilen denetimde çalışanların belgeleri incelendi.

Denetimlerin tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “İl Müdürlüğümüz Gıda kontrol görevlilerince üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde denetimler titizlikle devam etmektedir. Risk esaslı denetimlerin yanında Alo 174 Gıda hattına gelen şikayetlere istinaden denetimler yapılmaktadır. Alo 174 Gıda Hattı tüketicinin gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikâyette ilgili merciye kolay bir şekilde ulaşabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilmesi, tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi ve sonucun takibi amacıyla kurulmuştur. Gıda işletmelerinde görülen tüm olumsuzluklar için Alo Gıda hattına başvuru yapıldığında Gıda kontrol ekiplerimizce titizlikle denetimler gerçekleştirilmekte, gerekli durumlarda numuneler alınmaktadır” dedi.

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