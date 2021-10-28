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Kırklareli’de cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yılı kutlanıyor

Kırklareli’de cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Kırklareli’de cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yılı kutlanıyor
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Kırklareli’de cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümü kutlamaları, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Vali Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu anıta çelenklerini sundular. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.

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