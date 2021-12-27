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Kırklareli’nde Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti

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Kırklareli’nde 2021 yılının son Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kırklareli’nde Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti

Kırklareli’nde 2021 yılının son Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

2021 yılının son Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Kırklareli Valisi Osman Bilgin Başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşti.

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Toplantıda, 2021 yılı kentte asayiş gündeminin değerlendirilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, tütün, tütün mamulleri ve alkol kaçakçılığı ile mücadele konuları başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konuları görüşüldü.

Geçekleşen toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, Emniyet Müdür Yardımcısı Bahri Erol ile vali yardımcıları, kaymakamlar ile bazı kurum müdürleri katıldı.

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