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Kırklareli’nde evsiz yaşlı adam bakım merkezine yerleştirildi

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Kırklareli’nde vatandaşların ihbarına üzerine harekete geçen Kırklareli Valiliği evsiz yaşlı adamı bakım merkezine yerleştirdi.

Kırklareli’nde evsiz yaşlı adam bakım merkezine yerleştirildi

Kırklareli’nde vatandaşların ihbarına üzerine harekete geçen Kırklareli Valiliği evsiz yaşlı adamı bakım merkezine yerleştirdi.

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Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine, Valimiz Sayın Osman Bilgin’in talimatıyla harekete geçen ekiplerimiz, bir barınakta yaşam mücadelesi veren vatandaşımızı bulunduğu yerden alarak bakım merkezine yerleştirdi. Duyarlı vatandaşımıza ve ekiplerimize teşekkür ederiz. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın. Kış şartlarında sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı Acil Çağrı Merkezimiz 112’ye bildirmeniz halinde Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca vatandaşlarımız misafir edilecektir” dendi.

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