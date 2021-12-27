Takla atan araçtan sağ çıktılar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dikkatsizlik sonucu takla atan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Lüleburgaz ilçesi Edirne Bayırı mevkiinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 45 SC 3223 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu savruldu. Araç savrulmanın etkisiyle takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, H.K. ve araçta bulunan diğer yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.