Trakya ve Balkan coğrafyası çalıştayda buluştu!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İş Birliği Çalıştayı büyük bir katılımla gerçekleşti. Çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Balkan Masasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Özkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gagavuz yeri, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan’daki yerel yönetimlerden temsilcilerle sivil toplum örgütleri katıldı.

“Sen-ben değil, hepimiz temelinde çalışacağız”

Çalıştayda Trakya’dan ve Balkan coğrafyasından belediye başkanlarıyla CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Genel Başkan Kılıçdaroğlu çalıştayın önemine dikkat çekerek, “Her türlü taassuptan uzak, ahbap çavuş ilişkilerinin dışında halkın seçtiği yerel yöneticilerimizle beraber bu çalıştayın yapılması son derece değerlidir. Sen-ben diyerek değil, ‘hepimiz’ temelinde çalışacağız. Bunu yapabilecek kaynağımız var. Balkanlara yönelik çalışmalarımızın iç politikaya alet edilmeden milli vasfın muhafazası önemlidir. Burada belediye başkanlarımıza büyük görev düşüyor. En büyük dileğim her bir belediyemizin Balkan coğrafyasından bir kardeş belediyesi olsun” dedi.

“Atatürk’ün çizdiği vizyon yol göstericimizdir”

Balkan coğrafyasıyla ikili ilişkiler ve iş birliklerinde Balkan Masası’na çok büyük görev düştüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu; “Bunun eşgüdümünü sağlamak da bizim görevimiz. Mutlaka Balkanlar’a ulaşmalıyız. Bunları yaparken de Balkanlar’dan gelen en büyük Türk olan Mustafa Kemal Atatürk’ün soydaşlarımızla ilgili söylediği şu sözler bizim için önemli bir ilkedir: “Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Tarih bağı kurmamız lazım, Folklor bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak? Elbette biz.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği bu vizyon ve anlayış bizim yol göstericimizdir.”

Çalışma grubu toplantılarında Lüleburgaz’a büyük ilgi

Çalıştayın açılış konuşmalarının ardından Başkan Gerenli’nin de aralarında bulunduğu katılımcılar çalışma grubu toplantısına geçti. Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Çalışma Grubu Toplantısı’nda Başkan Gerenli Lüleburgaz Belediyesi’nin Balkan ülkeleriyle birlikte gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Lüleburgaz Belediyesi’nin projeleri büyük ilgi çekerken fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda iş birliği kararları çıktı. Toplantı sonrası konuşan Başkan Gerenli, “Balkanlardaki yerel yönetimlerimiz ile başta ekonomi, kültür ve gençlik olmak üzere birçok farklı alanda yapılabilecek işbirliklerini ele alacağız. Atamızın dediği gibi ‘Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Tarih bağı kurmamız lazım, folklor bağı kurmamız lâzım. Bunları kim yapacak? Elbette biz!’” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 17:31