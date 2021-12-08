Vali Bilgin: “Türkiye’nin en büyük OSB’sini kuruyoruz”

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, son 2 yılda Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ilginin arttığını, sanayi alanını 6 bin dekardan 18 bin dekara çıkararak bölgenin, hatta Türkiye’nin en büyük OSB’sini kurduklarını söyledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin OSB’nin genişletilmesi yönelik değerlendirme toplantısına katıldı. İl Özel İdaresi meclis salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Osman Bilgin, son 2 yılda Kırklareli OSB’sine ilginin arttığını söyledi.

Kırklareli Organize Sanayisi 2 yıl öncesine kadar yüzde 40 satış yapılmış ve insanların gelmek istemediği, alt yapısı bitirilmemiş bir organize sanayi bölgesi olduğunu dile getiren Bilgin, "Son 2 yılda 1. etabın yüzde 60 ı kadar satış yaparak ve şuanda yönetim kurulu kararıyla aldığımız kararla birlikte bütün parsellerde yapıp zorunluluğu getirerek şuanda mevcut 42 tane fabrika inşaatı devam etmekte. Tabi kalan 22 tane parsel var onlarında ya yapı ruhsatı alma aşamasında ya da müracaat aşamasında. Dolayısıyla 3-4 ay içerisinde 1. Etaptaki 66 tane fabrika inşaatını hep birlikte göreceğiz. Ayrıca 2. etap genişleme kararı aldık. 2. Etabında daha resmi olarak kurulumu 2 hafta sonra imar planı onaylanacak ama ona rağmen 2. etabın tüm satışını yaptık. Sadece 3 parselde 5 milyar liralık yatırım söz konusu. Yani şuanda bunu göz önüne aldığımızda Kırklareli Organize Sanayi 18 milyar liralık yatırım söz konusu ve bu yatırımlar bittiğinde sadece bu etaplarda yaklaşık mevcut 3 bin 700 çalışan 15 bin ile 18 bin kişi arasında yani bu iş adamlardan aldığımız resmi bilgileri söylüyorum ben size. Sadece doğrudan çalışan kavramı ve dolayısıyla bunun ilimize getireceği yükü göz önüne aldığımızda her çalışanı 3 kişi olarak hesap edersek yaklaşık sadece mevcut etaplarla ilgili 40 bine yakın insanı yani doğrudan olanlar, birde taşımacılık sektörü ve benzeri yan sektörlerle birlikte 50 bin kişi söz konusu” dedi.

“İstanbul dahil olmak üzere Avrupa yakasındaki Türkiye’nin en büyük OSB’sini kuruyoruz”

İstanbul dahil olmak üzere Türkiye’nin en büyük OSB’sini kurduklarını vurgulayan Bilgin, “Kırklareli Organize sanayi bölgemizde mevcut yer yetmiyor. İkinci etabın resmi kurulumu tamamlanmadan satışlar bitti ve üçüncü etabın kurulum çalışmalarına başlayacağız. Bizde buna bağlı olarak OSB yönetimiyle birlikte OSB’sin toplam 6 bin dekardan 18 bin dekara çıkarak bölgenin en büyük OSB’si olan Çerkezköy OSB 12 bin dönüm onun bir buçuk katı büyüklüğün, yani İstanbul dair olmak üzere Avrupa yakasındaki Türkiye’nin en büyük OSB’sini kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuna uyumlu 10-15 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip Organize Sanayi Bölgesi hedeflediklerini söylen Bilgin, “OSB’de tekstil hiçbir şekilde kurdurmuyoruz. Daha çok ithal ekonominin önüne geçecek, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyonla uyumlu Türkiye’nin ihracat rakamlarını artıracak, 10-15 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip Organize Sanayi Bölgesi hedefliyoruz. Şu anda kurulacak olan bir firmanın 330 milyon dolara yakın ihracatı söz konusu” şeklinde konuştu.

Vali Osman Bilgin’in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.