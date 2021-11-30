Yaptığı manevra ile kazayı önleyen tır sürücüsüne teşekkür belgesi

Kırklareli’nde geçtiğimiz hafta yaptığı hamle ile kazayı önleyen tır sürücüsüne Valilik tarafından teşekkür belgesi verdi.

Kırklareli’nde geçtiğimiz hafta Rauf Denktaş Bulvarı üzerine aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için yaptığı manevrası ve tırın devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan görüntü incelemesinin ardından tır sürücüsünün yaptığı manevrayla kazanın önlediğin Vali Osman Bilgin’e bildirildi.

Vali Bilgin’de tır sürücüsü Ali Güler ve otomobil sürücüsü Merve Kahraman’ı makamına davet etti. Bilgin tır sürücüsü Güler’in örnek davranışı üzerine teşekkür belgesi verdi.

Tır sürücüsü Güler’in trafikte örnek bir davranış gösterdiğini dile getiren Vali Bilgin yaptığı davranış için teşekkür etti.

Otomobil sürücüsü Merve Kahraman’da Tır sürücüsü Güler’e teşekkür etti.