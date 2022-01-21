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Yoldan çıktı ağaca çarparak durdu

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yoldan çıktı ağaca çarparak durdu
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Kaza, bugün 12.30 sıralarında Lüleburgaz Sakızköy yolu arasındaki otoyol köprüsü altında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 39 TM 460 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralanan sürücü ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili işlemlere başlandı.

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