Kırklarelili kadınlardan deprem bölgelerine ekmek desteği

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Kırklarelili vatandaşlar adeta gönül köprüsü oluşturdu. Kırklarelili kadınlar fırınlardan aldıkları ve kendi imkanları ile yaptıkları 25 bin ekmeği belediyenin yardımıyla deprem bölgesine gönderiyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önceki saatlerinde 7,7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’nde de başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Kırklareli kadınlar, ‘Ekmeğiniz ekmeğimizdir’ sloganı ile ekmek kampanyası başlattı. Merkez ilçe ve köylerinde bulunan kadınlar kendi imkanları ile hazırladığı ve fırınlarında destek olduğu ekmek kampanyasından 25 bin ekmek toplandı.

Yola çıkmak üzere hazırlanan ekmekler belediyenin kamyonlarına yüklendi.

‘Ekmeğiniz ekmeğimizdir’ sloganıyla kampanya başlattıkları ifade eden Ayşen Kösegil, “Bizler Kırklarelili kadınları olarak Türkiye’de yaşanan depremi duyarsız kalamadık. Bir nebzede olsa onların acılarına umut olmak istedik. Bu nedenle bir kampanya başlattık ekmek kampanyası. Bunu yadından peynir, zeytin diye duyurularımızı yaptık. İki kamyon dolusu toplamda 25 bin ekmek topladı. Kamyonlar bu gece yola çıkacak. Kampanyamızda peynir, zeytin, tahin helvası, çay, şeker hepsini koliledik. Belediyenin yardımları ile birlikte bölgeye hareket edecekti.

Kösegil, emeği geçen herkese teşekkür etti.