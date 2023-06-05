Kırklarelili minik tenisçiler Türkiye şampiyonu oldu

İzmir’de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Birinciliği turnuvasına katılan Kırklareli Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu Minik Erkek ve Minik Kız takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir’de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Birinciliği Şampiyonası’na katılan Kırklareli Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu Minik Erkek ve Minik Kız takımı, kupaYla memleketlerine döndü.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zübeyde Hanım Tenis Eğitim Merkezinde düzenlenen Okul Sporları Türkiye Birinciliği Şampiyonasına ilimizi temsil eden Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu Minik Erkek ve Minik Kız takımı, tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldular. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.