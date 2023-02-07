Kırklarelili vatandaşlar kan merkezlerine koştu: İlk günde çok sayıda kan bağışı oldu

Kahramanmaraş’ta dün 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Kırklarelili vatandaşlar kan merkezlerine akın etti. İlk günde çok sayıda kan bağışı oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önceki gece saatlerinde 7,7; dün gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’de de vatandaşlar deprem bölgelerinde oluşan kan ihtiyacı için Kızılay Kan Merkezlerine akın etti. Depremin ardından Türk Kızılay’ının kan bağış çağrısına kayıtsız kalmayan Kırklarelililer, İmam Hatip Lisesine kurulan kan bağışı alanında yoğunluk oluşturdu.

Dün başlayan kan bağışı kampanyasında ilk günde çok sayıda ünite kan bağışı oldu. Kan bağışında bulunan Mesude Tez, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Şanlıurfalı Şamil Yılmaz, memleketlileri başta olmak üzere bütün depremzedelere yardım olsun diye kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, "Memleketlilerime, depremzedelere en ufak bir yardımımız dokunması gerekiyor. Şu anda elimizden gelen kanımızı vermek, kan vererek yanlarında olabiliriz. Rabbim herkese yardım etsin. Evinizde oturmaktansa en azından depremzedelere gelin kanınızı verin, yani en ufak da olsa kan bağışlayarak yanlarında olun" dedi. Yakınları ile görüştüğünü vurgulayan Yılmaz, "Yakınlarımın hepsi toplanma alanlarında ama maalesef acı kaybımız var. Üniversite öğrencisi bir arkadaşımızı kaybettik" şeklinde konuştu.