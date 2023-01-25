Kırklarelili ve Bursalı sanayiciler buluştu

"Şehirler Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor" toplantısı çerçevesinde Kırklareli OSB ile Demirtaş OSB arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kırklareli’nde "Şehirler Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor" toplantısı yapıldı. Toplantı çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Kırklareli’ne geldi. Aktaş ilk olarak Vali Birol Ekici’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Vali Ekici, Başkan Aktaş ve beraberindekiler Bursa Büyükşehir Belediyesince Kırklareli OSB’de bir tekstil firmasında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Ekici, iki şehrin çok ortak yönü bulunduğunu belirterek, "Tekstil, döküm sanayi ve otomobil başta olmak üzere tarımla ilgili çok ortak yönlerimiz var. Biz ayçiçeğinin yüzde 8’ini, buğdayın yüzde 2,1’ini, pirincin yüzde 2,3’ünü üretiyoruz. İşletme büyüklükleri açısından Türkiye’de çok önemli bir yere sahibiz. Sanayi bölgemiz her geçen gün büyümektedir. Şu anda 5 bin dekar alandayız ama kısa sürede 15 bin dekara çıkacağız. Trakya’nın en büyüğü olacağız” dedi.

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ise dünyanın salgın sebebiyle zorlu süreçten geçtiğini ifade ederek, “Çok çalışmalı, çok gayret etmeli, çok koşturmalıyız. Tabii devlet, Cumhurbaşkanlığımız, bakanlıklarımız gerekli görevleri ve sorumluluklarını yerine getirecek ama biz gerçekten çok üretmek ve çok çalışmak zorundayız” diye konuştu.

İhracata dikkat çeken Aktaş, Bursa’nın 17 milyar dolara yakın ihracat yaptığını söyledi. Konuşmaların ardından yatırımcılar görüş alışverişinde bulundu. Toplantının sonunda Kırklareli OSB ile Demirtaş OSB arasında iş birliği protokolü imzalandı. Vali Ekici ve Aktaş fabrikayı gezdikten sonra çalışanlarla yemek yedi.