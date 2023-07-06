Kırkpınar'a 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı

Edirne’de bu yıl 662. düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmak için 14 boyda 53’ü başpehlivanlık olmak üzere 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda 7 Temmuz Cuma sabahı başlayıp 9 Temmuz Pazar akşamı bitecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri tamamlandı. Kırkpınar’a geçen yıl 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırırken bu yıl ise 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı.

Kilo ve yaşlarına göre ayrılan Minik-1 kategorisine 128, Minik-2’de 151, Teşvik-1’de 139, Teşvik-2’de 150, Tozkoparan’da 172, Ayak Boyu’nda 192, Deste Küçük’te 195, Deste Orta’da 169, Deste Büyük’te 155, Küçük Orta Küçük’te 319, Küçük Orta Büyük’te 106, Büyük Orta’da 119, Başaltı kategorisinde 93 ve Başpehlivanlık için de 53 pehlivan kayıt yaptırdı.