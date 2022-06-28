Kırkpınar'a davullu zurnalı davet

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşarak vatandaşları güreşlere davet ediyor.

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  • 28.06.2022 13:03
  • Güncelleme: 28.06.2022 13:18
Kırkpınar'a davullu zurnalı davet
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerle Edirne’nin caddelerini dolaşarak vatandaşları güreşlere davet ediyor.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali dün kortej yürüyüşüyle başladı. Bugün de sabahın erken saatlerinde geleneksel kıyafetlerini giyen davul zurna ekibi, güreş havalarıyla renkli bir davet sunup vatandaşları güreşlere davet etti. Davul zurna ekibi şefi Alaattin Zurnacı, 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne esnafını davul zurna ekibi ile davet ettiklerini belirterek bu durumdan mutluluk duyduğunu söyledi. Esnaf Metin Karaçiğ, 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, “Edirne’nin nabzı atıyor. Hem de nasıl atıyor. 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni bekliyor, o heyecanı bekliyor. Gerçekten, yaşamak, anlatmak sonsuz tarifi olmayan bir şey. Ama arenada yaşamak çok güzel. O da tarih Kırkpınar’da yaşanır” dedi.

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661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1 Temmuz Cuma günü saat 09.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri de kıran kırana güreş müsabakaları gerçekleşecek.

İHA

Editör
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