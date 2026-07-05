Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, altın kemerin ebedi sahibi oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, 46 milyon 666 bin 666 lira ile mevcut ağa Ufuk Özünlü kazandı. Üç yıl üst üste Kırkpınar ağası olan Ufuk Özünlü’ye ’Ebedi ağalık altın kemeri’ takdim edildi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında düzenlenen geleneksel Kırkpınar Ağalık İhalesi, Edirne Belediyesi tarafından oluşturulan ihale komisyonu gözetiminde Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirildi. Ağalık ihalesine, 664 ve 665. Tarihi Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü tek aday olarak katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan’ın 41 milyon liradan başlattığı ihalede Özünlü, tek seferde teklifini 46 milyon 666 bin 666 liraya yükselterek 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ağası olmaya hak kazandı.

Bu sonuçla üst üste üçüncü kez Kırkpınar ağalığını kazanan Ufuk Özünlü, altın kemerli ağa ünvanını elde etti.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesini de Ufuk Özünlü, 40 milyon 664 bin 665 lira bedelle kazanmıştı.

Sarayiçi Er Meydanı’nda yoğun ilgiyle takip edilen ağalık ihalesi, alkışlar eşliğinde tamamlanırken, Ufuk Özünlü yaptığı açıklamada yeni dönemde de Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.