Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün saat 09.30’da başladı. Çeşitli kategoride çayıra çıkan ve kıyasıya mücadele veren pehlivanlar ter döktü. 2 bin 475 pehlivanın kayıt yaptırdığı Kırkpınar’da birinci gün müsabakaları geceye kadar sürdü.

Kırkpınar’ın birinci gününde yaklaşık bin pehlivan mücadele etti. Pehlivanlar birbirine üstünlük kurmak için yoğun çaba sarf etti. Organizasyonun birinci gün güreşleri tamamlandı.