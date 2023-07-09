Kırkpınar'da finalistler belli oldu

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanlık final müsabakalarında İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek güreşecek.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yarı final müsabakasında İsmail Balaban rakibi Hüseyin Gümüşalan’ı, Yusuf Can Zeybek’de Mehmet Yeşil Yeşil’i yendi. Saat 17.40’ta başlayacak olan final müsabakasında İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek güreşecek. Başpehlivana 1 milyon lira ödül verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.