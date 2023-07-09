Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Yusuf Can Zeybek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı.

Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Yusuf Can Zeybek, ‘hamama gitme’ geleneğini bozmadı.

7 Temmuz Cuma günü başlayan ve kıran kırana mücadelelerle gerçekleşen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek, ‘hamama gitme’ geleneğini bozmadı. Antalyalı başpehlivan Zeybek, boynunda altın kemeri ile omuzlarda sokakları gezerek Edirnelileri selamladı. Başpehlivan Zeybek daha sonra tarihi Saray Hamamı’na gitti.

Zeybek altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı
Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı
Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı
Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı
Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı