Kırkpınar'da pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi

Sıcak havanın etkili olduğu Edirne’de 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar, rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar arasında kıyasıya mücadele yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıktığı kent merkezinde, pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor. Müsabaka öncesi yağlanan pehlivanların hissettiği sıcaklık ise daha da artıyor. Güneşin altında dualı çayırda kıyasıya mücadele sergileyen pehlivanlar, müsabakanın ardından soluğu çeşme altlarında ve gölgelik alanlarda alıyor. Nefes nefese kalan pehlivanlar, çeşmenin altına girerek serinlemeye çalışıyor.

2 bin 141 pehlivan güreşecek

Bu yıl minik 1 boyda 128, minik 2 boyda 151, teşvik 1 boyda 139, teşvik 2 boyda 150, tozkoparan boyda 172, ayak boyunda 192, deste küçük boyda 195, deste orta boyda 169, deste büyük boyda 155, küçük orta küçük boyda 319, küçük orta büyük boyda 106, büyük orta boyda 119, başaltında 93, baş boyunda ise 53 pehlivan mücadele edecek.

53 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı Pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak.