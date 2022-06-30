Kırkpınar'da tüm zamanların rekoru kırıldı, 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırdı

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için 14 boyda 54'ü başpehlivanlık olmak üzere 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırdı.

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  • 30.06.2022 18:38
  • Güncelleme: 30.06.2022 21:44
Kırkpınar'da tüm zamanların rekoru kırıldı, 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırdı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda 1 Temmuz Cuma sabahı başlayıp 3 Temmuz Pazar akşamı bitecek olan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek olan pehlivanların kayıt işlemleri tamamlandı. 2 bin 475 kayıtla tüm zamanların rekoru kırıldı.

Son 10 yılın rekor katılımı olduğunu söyleyen Merkez Hakem Komitesi Cetvel Hakemi Ali İhsan Çokan “Pandemi yılında bir düşüş yaşanmıştı. Daha önceki yıllarda da belli bir rakama ulaşıyorduk ama bu gerçekten rekor seviyesine ulaştı. Bazı kategoride 400’e yakın sporcu katıldı. 2 bin 475 sporcu katıldı. Son 10 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Alt yapılarda geçtiğimiz senelere göre daha az olan sporcu sayısı 2’ye katlandı. Genel anlamda baktığımızda son 10 yılın katılımı oldu” dedi.

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Kilo ve yaşlarına göre ayrılan Minik-1 kategorisine 141, Minik-2’de 169, Teşvik-1’de 186, Teşvik-2’de 180, Tozkoparan’da 192, Ayak Boyu’nda 218, Deste Küçük’te 251, Deste Orta’da 198, Deste Büyük’te 100, Küçük Orta Küçük’te 428, Küçük Orta Büyük’te 125, Büyük Orta’da 135, Başaltı kategorisinde 98 ve Başpehlivanlık için de 54 pehlivan kayıt yaptırdı.

İHA

Editör
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