Kırkpınar Er Meydanı sular altında

Edirne’de ve Bulgaristan’da etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri taştı, ata sporunun kalbi olarak bilinen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı.

Edirne ve Bulgaristan’da etkisini sürdüren sağanak yağışlar, nehir debilerinde ciddi artışa neden oldu. Devlet Su İşleri verilerine göre Tunca Nehri’nin debisi sabah saatlerinde 201 metreküp/saniyeye ulaşırken, yükselişin bir süre daha devam edebileceği belirtildi.

Taşkınla birlikte tarihi Sarayiçi bölgesi adeta göle döndü. Her yıl binlerce güreş severi ağırlayan ve asırlardır ata sporuna ev sahipliği yapan Er Meydanı ile çevresindeki sosyal alanlar tamamen suyla kaplandı. Nehir üzerindeki tarihi köprülere girişler su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kapandı. Bölgedeki banklar ve ağaçlar da sulara gömüldü.

Ortaya çıkan manzara havadan görüntülenirken, Kırkpınar’ın simgesi olan alanın sular altında kalması vatandaşları tedirgin etti.

Bölgede su seviyesinin yakından takip edildiği bildirildi.