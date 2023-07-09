Kırkpınar er meydanında güvenlik üst seviyede

Edirne’de düzenlenen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güvenliği sağlamak için 2 bin 187 personel görev aldı.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için 61 ekipten oluşan 2 bin 187 güvenlik personeli görevlendirildi. Yarışların sorunsuz geçmesi için güvenlik önlemlerinin geçen yıllara göre artırıldığı öğrenildi. Sarayiçi’ne güvenlik noktalarından giriş yapan ziyaretçiler, bu kapılarda kontrolden geçilerek er meydanına ulaşıyor. Tarihi yarımadaya girişi sağlayan iki köprünün girişinde de güvenlik kapıları oluşturularak, ilk kontroller burada yapılıyor. Konusunda uzman olan emniyet personeli ve jandarma güvenlik güçlerinin koordinesinde tüm kontroller yapılıyor.

Polis kontrol noktası kuruldu

Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi mevkiinde güvenliği sağlamak için Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kırkpınar polis noktası da kuruldu. Güreşler boyunca Sarayiçi’ndeki güvenliğin sağlanması için çevre illerden gelen 61 birimden 2 bin 187 personel görev alıyor.