Kırkpınar eski ağası Yazoğlu'ndan başpehlivanlık güreşlerinde puanlama sistemi yorumu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı ve geçmiş dönem Kırkpınar güreş ağalarından Alper Yazoğlu, başpehlivanlık güreşinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiğine dikkat çekti.

Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı Alper Yazoğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’yle alakalı açıklamalar yaptı. Kırkpınar’da yenmenin şartlarının belli olduğunu söyleyen Yazoğlu, "Kündesini atacak, payanda yapacak, tutup kaldıracak, göbeği yıldız görecek. Bakın tabirler de oyunlar da geleneksel. Bunların dışına çıkınca yağlı güreşe zarar verildiği inancındayız" dedi.

Yağlı güreşin ayrı bir federasyonu olması ve sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı ve geçmiş dönem Kırkpınar güreş ağalarından Alper Yazoğlu, yağlı güreşin gelecek nesillere tüm güzellikleriyle, töresiyle, geleneğiyle yansıtabilmenin önemli olduğuna değindi. Yazoğlu, pehlivanlığın Türk’ün ata sporu olduğunu ve geleneklerin devam etmesinin önemini aktardı.

"Kırkpınar’da güreşmek isteyen tüm pehlivanlar güreşmelidir"

Minik boydan başpehlivana kadar tüm pehlivanların gönlünde Kırkpınar’da güreşmek yattığını vurgulayan Yazoğlu, bunu engellemenin insafsızca bir karar olduğunu savundu. Güreşilen gün sayısının hafta içine yayılmasının sağlanmasına dikkat çeken Başkan Yazoğlu, Kırkpınar’da güreşmek isteyen tüm pehlivanlar güreşmesi gerektiğini ifade etti.

"Puanlama yağlı güreşe, Kırkpınar’ın o tarihi o efsanevi özüne zarar veriyor"

Alper Yazoğlu, Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde bir eleme yapılacaksa Kırkpınar’daki performansa göre eleme yapılması gerektiği ve başpehlivanlık güreşinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiğini, bunun büyük bir sorun olduğunu aktardı.

Yağlı güreşin 40 dakika kurallarına göre yapıldığını, daha sonra ise paça bağlarıyla minder güreşi kurallarının başladığını dile getiren Yazoğlu, "Yağlı güreş kurallarında ’arkasına dolaştı 1 puan aldı’ diye bir kural yok. Kırkpınar’da yenmenin şartları bellidir. Kündesini atacak, payanda yapacak, tutup kaldıracak, göbeği yıldız görecek. Bakın tabirler de oyunlar da geleneksel. Bunların dışına çıkınca yağlı güreşe zarar verildiği inancındayız" diyerek eleştirilerde bulundu.

Kırkpınar’ın kente uzun vadede önemli katkılar sağlayacak bir enstrüman olduğunu savunan Derneğin Genel Sekreteri Hüseyin Erkin ise Kırkpınar’ın, Edirne’de daha fazla gelişmesi için bir şeyler yapılmasının önemini belirtti.

Kırkpınar’ın tanıtımı için kentte yağlı güreş organizasyonlarının yıl boyunca sürmesi gerektiğini söyledi.