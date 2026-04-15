Kırkpınar eski Başpehlivanı İbrahim Gümüş vefat etti

Balıkesir’in yetiştirdiği ve Er Meydanı Kırkpınar’da başpehlivan olan Magirus lakaplı İbrahim Gümüş vefat etti.

Balıkesir ili Kepsut ilçesi Servet Kırsal Mahallesi’nde 1949 yılında dünyaya gelen Magirus lakaplı İbrahim Gümüş, 1986 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin en büyük ödülü olan Altın Kemer’i dönemin Başbakanı Turgut Özal’dan almıştı. Magirus lakaplı başpehlivan İbrahim Gümüş, bir süredir tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

1986 yılı Kırkpınar finalinde başpehlivan Recep Kılıç’ı 9 dakikada yenerek birinci oldu. 1987 yılında da üçüncülüğü Recep Gürbüz ile paylaştı. 1993 yılında da yaş sınırından güreşi bıraktı. Daha sonraki yıllarda da hakem olarak görev almaya başladı. Balıkesir’in yetiştirdiği önemli güreşçilerden olan Gümüş’ün vefatı spor camiasında üzüntüyle karşılandı.

Balıkesir'in yetiştirdiği önemli güreşçilerden olan Gümüş, bugün öğle namazına müteakip Kepsut'un Servet Köyü'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.