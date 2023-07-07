Kırkpınar'ın önemli ritüellerinden olan 'Ağa Karşılaması' yapıldı

Edirne’de 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim ve beraberindekiler, davul zurna ile karşılandı.

Edirne’de bu yıl 662. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, geleneksel ’Ağa Karşılama’ töreni yapıldı. Kırkpınar ağalarının olduğu kortej, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim’i karşılamak üzere Selimiye Camii meydanında davul ve zurnayla platforma kadar yürüdüler. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Selimiye Meydanı’nda bir araya gelen protokol kortej, Atatürk heykeline kadar yürüdü. Atatürk heykeli önünde yapılan törende Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim heykele çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından söz ve bestesi merhum Beyazıt Sansı’ya ait Kırkpınar Marşı söylendi.

Marşın ardından ise kortej Pehlivan Mezarlığı’na giderek dua etti.