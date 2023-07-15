Kırkpınar'ın rövanşında şampiyon değişmedi

Bu yıl 17. kez düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, nefes kesen mücadelede sahne oldu. Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, altın kemerin sahibi oldu.

Kocaeli’de Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda 39’u başpehlivan olmak üzere 500 sporcu kol bağladı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin rövanşı olan organizasyona, Kırkpınar Başpehivanı Yusuf Can Zeybek, finallerdeki rakibi olan 2013 Başpehlivanı İsmail Balaban, 2011-2012 Başpehlivanı Ali Gürbüz, 2015-2018 Başpehlivanı Orhan Okulu, Ertuğrul Dağdeviren, Nedim Gürel, gibi birçok isim mücadele etti.

Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile Ertuğrul Dağdeviren finalde karşı karşıya geldi. Nefes kesen anlara sahne olan müsabakanın kazananı Yusuf Can Zeybek oldu. Başpehlivan Zeybek, altın kemerini Kartepe Belediye başkanı Mustafa Kocaman’dan aldı. Öte yandan Zeybek, Başkan Kocaman tarafından 15 çeyrek altına ödüllendirildi.

“Türk’ün ne olduğuna yakışır bir mücadele seyrettik”

Organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Başpehlivanım yine şampiyon oldu, tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun. Öncelikle kazasız belasız oldu, bu çok önemliydi. İkincisi hava müsaade etti, hava güzeldi, ortam çok güzeldi, izleyici çok güzeldi. Pehlivanlarımız harikaydı, gerçekten biz hemşehrilerimizle birlikte böyle ata sporumuza tarihimize, kültürümüze yakışır. Türk’ün ne olduğuna yakışır bir mücadele seyrettik. Bu anlamda baş pehlivanımdan, tüm genç çocuklarıma evlatlarıma kadar hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

“Kırkpınar’da kemer almak ayrı güzel ama kemeri taşıyabilmek daha güzel”

622. Kırkpınar Şampiyonu Yusuf Can Zeybek, “Kırkpınar’dan sonraki ilk güreşti burada da şampiyon olduk. Kırkpınar’da kemer almak ayrı güzel ama kemeri taşıyabilmek daha güzel. İnşallah bu kemeri en güzel şekilde taşıyacağım. Buradan Mustafa Başkanıma da güzel bir organizasyon düzenlediği için çok teşekkür ediyorum” dedi.