Kırkpınar konserleri sürüyor

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Edirne'de verdiği konserde dans ve şarkılarıyla izleyicileri coşturdu.

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  • 02.07.2022 10:00
  • Güncelleme: 02.07.2022 13:58
Kırkpınar konserleri sürüyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Edirne’de verdiği konserde dans ve şarkılarıyla izleyicileri coşturdu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali’nin ikinci gününde Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam sahne aldı.

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Edirne’de bu yıl 661’ncisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali çerçevesinde kente gelen Şevval Sam, Sarayiçi Er Meydanı’nın yan tarafında oluşturulan alanda konser verdi. Konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatan Şevval Sam, dans performansı ve şarkılarıyla dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Sarayiçi Er Meydanı’nın yan tarafında kurulan platformda sahne alan Şevval Sam ve ekibi, Karadeniz şarkılarından, Trakya oyun havalarına, balkan ezgilerinden, Ege havalarına kadar söylediği birçok şarkı ile Edirneliler’den büyük alkış topladı. Ayrıca Şevval Sam’ın sahneye çıplak ayakla çıkması da gözlerden kaçmadı.

Trakya oyun havaları çalıp söylediği sırada güzel oynayan bir seyirciyi sahneye davet eden Şevval Sam, 9/8’lik ritimlere eşlik etti. Elbisesini bağlayıp oyun havalarına uyum sağlayan Sam, recal çekerek Trakya’da olduğunu hissettirdi. Ayrıca Şevval Sam’ın İzmir Marşı’nı söylediği sırada Edirneliler de bu ana eşlik ederek telefonlarına kaydetti.

Konser sonunda Edirnelilere teşekkür eden Şevval Sam, ekibini tanıtarak sahneden büyük alkış toplayarak ayrıldı.

İHA

Editör
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