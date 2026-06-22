Kırkpınar Vizesini Aldı! İsmet Karabulut Son Kez Er Meydanında

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından açıklanan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Büyük Orta Pehlivan listesinde Silivrili pehlivan İsmet Karabulut da yer aldı.

Son iki yıldır uygulanan sistem kapsamında Kırkpınar'a her pehlivan doğrudan katılamıyor. Sezon boyunca lig organizasyonlarında elde edilen puanlar doğrultusunda oluşturulan sıralama sonucunda belirlenen isimler Er Meydanı'nda güreşme hakkı elde ediyor.

Karabulut, yaptığı açıklamada bu yılın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, son aktif güreş sezonunda Kırkpınar'da mücadele edecek olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Türk yağlı güreşinin en prestijli organizasyonu olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3-4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek. Silivrili güreşseverler de gözlerini son jübile sezonunda Er Meydanı'na çıkacak olan İsmet Karabulut'a çevirdi.