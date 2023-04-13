Kırmızı alarmlı kuraklık sonrası nisan yağışları umut oldu

En kurak dönemlerini geçiren Tekirdağ’da nisan yağışları buğdaya can suyu oldu.

Kış mevsimini yağışsız ve kurak geçiren Tekirdağ’da Mayıs ve Nisan aylarında etkili olan son yağışlar ekili alanlara can suyu oldu. Özellikle buğday ile anılan Tekirdağ, Ocak ayında metrekareye 16 kilogram, Şubat’ta 6,4 kilogram, Mart ayında ise 52,7 kilogram yağış alırken; Nisan ayında ise an itibarıyla metrekareye yaklaşık 42 kilogram yağış düştü. Son yağışlar çiftçiye adeta merhem olurken, nisan sonu ve mayıs ayında da yeteri kadar yağış düşerse bu seneki mahsuller kendini kurtarmış olacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, "Bugüne kadar almış olduğumuz toplam yağış 190 litre civarında. Tabii ki çiftçi çok sıkıntılı günler geçirdi. Yağmur olmayınca bizim işimiz Allah’a kalmış. Allah’a şükür bu son 1 ay içerisinde yağan yağmurlar buğdaylarımızı gerçekten çok güzel bir duruma getirdi. İnşallah önümüzdeki Mayıs ayında da belli belli bir yağış düşerse inşallah o verimleri yakalayacağımızı düşünüyorum. Ay olarak buğdaylar normal bir yıl görüntüsünde, şu an çok büyük bir sıkıntımız yok. Bilinen bir şey var, çok kurak bir yıl geçirdik. Bu ayın sonunda ayçiçek ekimi başlayacak. Bu da yağışa bağlı şeyler" dedi.