Kırmızı beyaz elbiselerle donatılan bu vitrinleri görenler dönüp bir daha bakıyor

Edirne’de kırmızı beyaz elbiselerle süslenen vitrinleri görenler, dönüp bir daha bakıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Edirne’de coşkuyla kutlanıyor. Edirne’de tek yürek olan vatandaşlar, evlerini ve iş yerlerini ay yıldızlı Türk bayrakları ile donattı.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına büyük bir umutla yürüyen Edirneliler, 100. yıl coşkusunu büyük bir onur, heyecan ve gururla kutluyor. Cumhuriyete yakışır bir şekilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tek yürek olup hep beraber kutlayan Edirneliler, ay yıldızlı Türk bayrağını gururla dalgalandırıyor.

Kent merkezinde bazı giyim mağazaları, işletmelerinin vitrinlerini kırmızı beyaz elbiselerle süsledi. Görenlerin dönüp bir daha baktığı vitrinler, vatandaşların dikkatini çekiyor. İşletme yetkilileri, görenlerin fotoğraf çektiğini ve kendilerine teşekkür ettiğini anlattı.