Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Arnavutluk'a teslim ediliyor

İstanbul’da düzenlenen Kartel Operasyonu’da yakalanan Kompanio Bello adlı Kolombiya merkezli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi, Arnavutluk’a teslim edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İtalya ve Arnavutluk makamlarınca uluslararası düzeyde Kırmızı Bülten’le aranan Kompanio Bello adlı uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi, 8 Kasım’da Beylikdüzü’nde bir eve İstanbul Polisi tarafından gerçekleştirilen ‘Kartel Operasyonu’yla yakalanmıştı. Latin Amerika uyuşturucu rotasını kullanarak Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen kartelin lideri, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” gibi çok sayıda suçtan Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.

Baronun saklandığı evde ruhsatsız tabanca, altın kaplama saat ve yüklü miktarda döviz bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası takibe alınan zehir taciri, Beylikdüzü’nde başka kişi adına kayıtlı bir evde gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü. Uyuşturucu baronun saklandığı evde yapılan aramada ise bir çelik kasaya kilitlenmiş ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait mermiler, altın kaplama saat, mücevherat ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Türkiye’deki bağlantıları araştırılıyor

Kartelin emniyette yapılan sorgusunun ardından iki ülke arasındaki işbirliği anlaşması gereği Arnavutluk’a iade edilmek üzere dün polis tarafından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. Türkiye’ye İstanbul Havalimanı’ndan “Benjamin Omar Perez Garcia” adına düzenlenmiş Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen kartelin liderinin Türkiye’deki bağlantıları araştırılıyor.