Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya ile 5 suç örgütü üyesi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan ve Sarıyer’de saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya ile 5 örgüt üyesi, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne getirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya’nın Sarıyer’de kaldığı adrese akşam saatlerinde ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Örgüt lideri Ürfi Çetinkaya’nın yanı sıra aynı adreste bulunan 5 örgüt üyesi de TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Ürfi Çetinkaya ve beraberindeki 5 suç örgütü üyesi Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne getirildi.

Örgüt üyeleri ile birlikte çeşitli suçlarda kullanılan silah ve dokümanlar da emniyete getirildi.

Çetinkaya, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Şahsın; 5 Kasım 2003 tarihinde İstanbul’da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilo bazmorfin, 617 kilogram eroin ve 6 Kasım 2013 tarihinde Rize’de 159 kilogram eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçlarından, 5 Mayıs 2013 tarihinde Artvin’de 103 kilogram eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan, İstanbul’da hakaret suçundan kayıtlı olduğu ve İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydının olduğu, ayrıca yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.